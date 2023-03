Iñigo Martinez verso Barcellona. Inter e Napoli? Chance in un caso!

Iñigo Martinez si libererà a zero in estate dall’Athletic Bilbao. In Spagna lo stanno accostando anche a Inter e Napoli, anche la sua priorità si chiama Barcellona. Ma i blaugrana dovranno prima risolvere una faccenda delicata

IN USCITA − Iñigo Martinez lascerà l’Athletic Bilbao. L’esperto difensore basco, classe 1991, andrà via a parametro zero. Diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui: in Italia, Inter e Napoli; in Spagna, Barcellona e Atletico Madrid. Proprio il club azulgrana ad oggi è in vantaggio per assicurarsi il giocatore della Nazionale spagnola. Ma prima ha un nodo delicato da sciogliere: quello legato al salary fair play. Come riferisce Mundo Deportivo, bisogna sia trovare una sistemazione per i nuovi possibili arrivi ma anche per coloro che si trovano tuttora al Barcellona, come Gavi, Araujo, Marcos Alonso e Balde. Il Barça è fiducioso, ma c’è da aspettare. In caso di fumata nera, Inter e Napoli potrebbero affondare il colpo.