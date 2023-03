Iñigo Martinez profilo giusto per l’Inter? Sì, ma a una condizione

Iñigo Martinez è un difensore dell’Athletic di Bilbao, e piace molto all’Inter. Innanzitutto perché si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Ma non basta per renderlo un perfetto incastro per la retroguardia nerazzurra.

DATI PROBLEMATICI – L’Inter considera anche Iñigo Martinez tra i possibili rinforzi della prossima stagione. Il difensore spagnolo rinforzerebbe un reparto che non avrà più Milan Skriniar, portando esperienza e qualità nella retroguardia. Tuttavia, ci sono non pochi segnali che generano perplessità, nonostante il suo contratto con l’Athletic scada a giugno 2023. E non solo perché lo spagnolo preferirebbe trasferirsi al Barcellona, che avrà nuovamente difficoltà a firmare nuovi giocatori. Ma per l’età e lo stipendio. Iñigo Martinez compirà 32 anni a maggio e attualmente guadagna quasi 5 milioni di euro l’anno (fonte: salarysport.com). Due elementi che lo rendono un profilo appetibile per l’Inter solo in un caso.

UNICA SOLUZIONE – Con quello stipendio, Iñigo Martinez sarebbe già ora il difensore più oneroso dell’Inter. Guadagnerebbe infatti più di Stefan de Vrij, che al momento percepisce 3,8 milioni di euro l’anno. E proprio al numero 6 olandese si lega l’ipotetico futuro nerazzurro dello spagnolo. Se arrivasse per sostituire de Vrij, in un cambio “a zero” (il contratto di de Vrij scade a giugno), allora la mossa potrebbe avere un senso per l’Inter. Per quanto il suo profilo non sarebbe futuribile. Iñigo Martinez sarebbe semplicemente un puntello di esperienza per la retroguardia, pur non conoscendo affatto la Serie A. Sarebbe invece un inutile fardello (economicamente parlando) in caso di rinnovo a de Vrij (più che possibile). La difesa nerazzurra del futuro (prossimo) necessita di profili più giovani, come fu lo stesso Skriniar al momento dell’ingaggio (aveva 22 anni). Meglio quindi evitare di riempire lo spazio salariale con un altro contratto “pesante” per l’ennesimo over30.