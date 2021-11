In Inghilterra sono sicuri: il Newcastle di PIF cerca il doppio colpo all’Inter

Brozovic e de Vrij sarebbero finiti nel mirino del Newcastle United. A riportarlo è il quotidiano britannico The Times, secondo il quale i Magpies sono pronti a fare spesa in Serie A.

DOPPIO COLPO NERAZZURRO? – Dopo l’acquisto da parte del fondo PIF, il nome del Newcastle United è finito su tutti i giornali, soprattutto per quanto riguarda le notizie di mercato. L’ultima indiscrezione riguarda due calciatori dell’Inter: Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Secondo quanto riporta il quotidiano The Times, il club inglese sarebbe a caccia della coppia nerazzurra per la prossima stagione. Gli obiettivi in Serie A non si limiterebbero a loro due, spunta infatti l’interesse anche per il portiere della Lazio Thomas Strakosha. Brozovic proprio in queste settimane è alle prese con i discorsi riguardanti il proprio rinnovo di contratto con l’Inter (vedi articolo), mentre de Vrij pochi giorni fa ha smentito le notizie di mercato che lo accostavano al Tottenham di Antonio Conte (vedi dichiarazioni).

Fonte: thetimes.co.uk