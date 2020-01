Infortunio Suarez: idea Gabigol per il Barcellona? Asse...

Infortunio Suarez: idea Gabigol per il Barcellona? Asse caldo con l’Inter

Continui intrecci di mercato tra il Barcellona e l’Inter. Oltre alla complicata trattativa per Arturo Vidal, tra i blaugrana e i nerazzurri ci sono altri nomi sul tavolo: dopo l’infortunio di Luis Suarez, in Catalogna si pensa a Lautaro Martinez e Gabigol

LA SITUAZIONE – L’infortunio di Luis Suarez costringe il Barcellona a guardarsi intorno per un attaccante. E i blaugrana potrebbero intavolare dei discorsi con l’Inter, a sua volta interessata ad Arturo Vidal su richiesta di Antonio Conte. Nei sogni della dirigenza catalana c’è sempre Lautaro Martinez (vedi qui), ma l’esborso richiesto per l’attaccante argentino fa pensare a un affondo in estate più che a gennaio.

L’IDEA – C’è un altro nome tra i giocatori dell’Inter che potrebbe dunque fare al caso dei blaugrana. Stiamo parlando di Gabigol: dopo la straordinaria stagione al Flamengo, il futuro dell’attaccante brasiliano è ancora tutto da scoprire. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, i discorsi su Gabriel Barbosa potrebbero rientrare all’interno della trattativa per portare Arturo Vidal in nerazzurro. Il Barcellona però si guarda intorno: nel mirino del post Suarez ci sono anche Cristhian Stuani, Chimy Avila e Carlos Vela. Ma l’asse con Milano è sempre caldo e infarcito di nuove suggestive idee.

Fonte: Mundo Deportivo.