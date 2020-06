Infortunio Sensi, Marotta chiederÃ  al Sassuolo uno sconto – TS

Infortunio Sensi, Marotta chiederà al Sassuolo uno sconto – TS

Stefano Sensi dinuovo in infermeria per un problema fisico. L’Inter, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, lo riscatterà sicuramente, ma prima cercherà di strappare uno sconto dal Sassuolo.

RISCATTO SICURO – Stefano Sensi ha subito l’ennesimo infortunio stagionale (vedi articolo), proprio nel momento della ripresa e possibile riscatto della stagione, ecco ricadere in un guaio fisico. Ormai da mesi non ci sono dubbi riguardo il riscatto dell’Inter per il centrocampista italiano ancora di proprietà del Sassuolo, ma in prestito in nerazzurro con un riscatto fissato a 27 milioni. L’Inter però vorrebbe sedersi a un tavolo con il Sassuolo per chiedere uno sconto sui 27 milioni da pagare, magari diminuendo la parte fissa e aggiungendo dei bonus per raggiungere la cifra dei 27.

