Incredibile Barcellona, vuole cinque giocatori dell’Inter! Tutti big – TS

Al Barcellona evidentemente non ha ancora digerito la batosta in UEFA Champions League con la figuraccia ai gironi nonostante il mercato faraonico. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club blaugrana guarda in Serie A, in particolare ben cinque giocatori dell’Inter. Tutti big.

CINQUE BIG – Il Barcellona continua a guardare in Serie A, in particolare in casa Inter. Negli ultimi anni gli spagnoli hanno sondato diverse volte il terreno dei nerazzurri, in particolare con Lautaro Martinez, che era stato a un passo dal club nel 2020. Con l’arrivo di Robert Lewandowski non è stata più una priorità, ma con l’addio assai probabile di Mephis Depay al termine di questa stagione, l’argentino resta comunque sul taccuino dei catalani. Altro obiettivo potrebbe essere Milan Skriniar, resta nel mirino del Psg, ma il Barca in estate potrebbe aver bisogno di un centrale di livello (quindi occhio pure a Bastoni). Anche Frenkie De Jong non ha mai convinto e andrà via presumibilmente già a gennaio, potrebbero essere fatti dei ragionamenti anche su Marcelo Brozovic. Capitolo a parte per il portiere. Il Barcellona aveva anche pensato a Donnarumma. Ora Ter Stegen ha diverse richieste e potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio. André Onana è cresciuto nel vivaio del Barcellona e prima di firmare per l’Inter era stato contattato proprio dal suo vecchio club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini