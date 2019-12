Incontro in vista per Kulusevski, l’Inter vuole sfruttare Politano – TS

Incontro in vista per Kulusevski, l’Inter vuole sfruttare...

“Tuttosport” riporta che per il mercato dell’Inter potrebbe avere un ruolo importante Politano. L’esterno potrebbe portare soldi per Kulusevski.

AFFARE KULUSEVSKI – Su un piano diverso rispetto a Vidal si muove la trattativa con l’Atalanta per Dejan Kulusevski, altro pallino di Marotta che in lui vede un nuovo Milinkovic-Savic. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni e nell’affare potrebbe entrare Matteo Politano che già si trasferirebbe a Bergamo a gennaio in prestito, a differenza del collega che resterà a Parma in attesa di iniziare l’apprendistato da centrocampista nel ritiro estivo.

OPZIONI POLITANO – Intenzione di Marotta è monetizzare dalla cessione dell’esterno, uno dei pochi interisti ad avere mercato e il gioco a incastri preferito dall’ad sarebbe quello con l’Atalanta, alla luce della valutazione che i Percassi danno del cartellino di Kulusevski (35-40 milioni). L’ipotesi di uno scambio con Llorente – caldeggiata dal procuratore di Politano – potrebbe concretizzarsi soltanto gli ultimi giorni di mercato perché l’Inter, sul suo giocatore, ha altre idee.