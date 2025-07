IN – Stankovic-Club Brugge, finito il summit con l’Inter: le reazioni all’uscita

I due dirigenti del Club Brugge lasciano la sede dell’Inter dopo l’incontro incentrato su Aleksandar Stankovic. Ecco le reazioni alla fine del summit.

INCONTRO TERMINATO – Oggi pomeriggio le porte della sede dell’Inter si sono aperte per accogliere due dirigenti del Club Brugge, arrivati a Milano per discutere del futuro del giovane nerazzurro Aleksandar Stankovic ma non solo. La società belga ha messo nel mirino il centrocampista classe 2005, pronto per una nuova avventura lontano da Milano dopo l’ultima stagione in prestito al Lucerna. Il summit con l’Inter, nella cornice di Viale della Liberazione, è terminato da pochi minuti, con l’uscita dalla sede di Madou e Rigaux, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Sportivo del Club Brugge.

Terminato il summit tra l’Inter e il Club Brugge: le (non) risposte su Stankovic

REAZIONI – Dell’esito dell’incontro, però, si sa relativamente poco, considerando che i giornalisti appostati all’esterno della sede dell’Inter non sono riusciti ad estorcere alcuna informazioni ai due dirigenti. “No comment” generale da parte del Club Brugge, come si evince anche dal video prodotto dalla nostra redazione, su Aleksandar Stankovic. Più espansivo, invece, l’altro ospite dell’Inter di oggi, l’agente Alejandro Camano.

L’ALTRO AFFARE – Dopo aver discusso di Stankovic con l’Inter, che vorrebbe chiudere un accordo intorno ai 10 milioni di euro con l’inserimento del contro-riscatto, i due dirigenti potrebbero trattenersi a Milano per risolvere un’altra questione. Questa volta c’entra il Milan e il forte interesse per il centrocampista svizzero Ardon Jashari, di proprietà proprio del club belga.