IN – Sommer-Galatasaray, la pista è concreta! Il ‘fattore Osimhen’

Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Galatasaray in questa finestra estiva di mercato. La redazione di Inter-News ne ha parlato col giornalista turco Kağan Dursun. Le ultime.

LA SITUAZIONE – Il futuro di Yann Sommer all’Inter è tutto da scrivere. Il calciatore svizzero, infatti, non è ritenuto incedibile dalla società meneghina, complice la presenza di un “secondo portiere” molto affidabile e concretamente in grado di sostituirlo nel ruolo di titolare. Lo Josep Martínez visto nell’ultima stagione, sia in Italia sia in Europa, ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista con la casacca del Club nerazzurro. Partecipazione alla costruzione del gioco, dinamismo, prontezza tra i pali, bravura nelle uscite: tutte queste doti hanno alimentato la convinzione della società meneghina circa l’idoneità di Martínez a ricoprire il ruolo di titolare all’Inter.

Sommer e la possibile cessione: il Galatasaray si attiva tenendo conto di un fattore!

IL TENTATIVO – In base a quanto riferito dal giornalista turco Kağan Dursun a Inter-News, Sommer figura nella lista del Galatasaray per il ruolo di numero uno tra i pali. Le parti sono già in contatto per cercare di trovare un’intesa, con lo svizzero che però chiede un ingaggio importante per poter approdare in Turchia.

IL FATTORE – A incidere sull’intenzione del Galatasaray di non investire cifre elevate, in termini di cartellino, per il nuovo portiere vi è indubbiamente la “questione Osimhen“. Dovendosi impegnare a garantire un pagamento complessivo di 75 milioni di euro al Napoli, infatti, il Club turco deve necessariamente tagliare le spese in altri reparti. Ecco perché l’opzione Sommer è diventata concreta, considerando l’investimento minimo da dover garantire all’Inter per potersi assicurare il cartellino dell’elvetico. Per l’intesa definitiva, però, sarà necessario che il Galatasaray riesca a soddisfare il portiere nerazzurro sul piano dell’ingaggio. Realizzato questo passaggio, il resto sarà (quasi) una formalità.