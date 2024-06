IN – Riso sorprende: «Con l’Inter ho parlato di Frattesi»

L’agente di Davide Frattesi, Giuseppe Riso, è passato oggi in sede di Viale della Liberazione per parlare con l’Inter. Queste sono state le parole all’uscita, riportate dal nostro Onorio Ferraro presente.

COLLOQUI – Davide Frattesi è ora impegnato agli Europei con l’Italia, questa sera giocherà contro la Spagna e anche da titolare. Non è il momento di pensare al mercato, ma comunque l’agente Giuseppe Riso è passato oggi in sede. Proprio Riso, all’uscita da Viale della Liberazione dove si trova la dirigenza dell’Inter, ha detto questo in merito: «Carboni? Abbiamo parlato solo di Davide Frattesi oggi. Non ne abbiamo parlato dell’argentino, ora è in Copa America. Ci sono offerte per Frattesi? Penso sia normale, ma non abbiamo trattato del mercato. Abbiamo parlato di altre cose».

Frattesi non l’unico. Riso aggiorna sulle altre questioni

ALTRE SITUAZIONI – Giuseppe Riso in casa Inter non rappresenta solo Davide Frattesi. La questione forse più calda riguarda Gaetano Oristanio, di ritorno dal prestito con il Cagliari proprio in questi giorni. Il giocatore è un obiettivo del Genoa e potrebbe diventare la contropartita per concludere la trattativa che porterà Josep Martinez in nerazzurro. Riso ha detto: «Su Oristanio ci sono Venezia e altre squadre, non abbiamo ancora definito. Stabile va via in prestito? Sì, va in prestito»