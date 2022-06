IN – Riso: «Carboni-Verona? C’è anche il Cagliari! Sensi e Gagliardini…»

L’Inter lavora per piazzare qualche colpo in uscita. Oltre all’agente di Inzaghi e Bastoni (vedi video), oggi in sede era presente anche l’agente di Carboni, Gagliardini e Sensi, Giuseppe Riso (vedi video). Di seguito le sue dichiarazioni al termine del summit, raccolte dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci

USCITE – L’Inter lavora anche sul mercato in uscita. Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi, Franco Carboni e Roberto Gagliardini, si è recato oggi nella sede nerazzurra. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter-News.it: «Com’è andata? Benissimo. Carboni-Hellas? Stiamo lavorando, vediamo. Sensi-Monza? Non abbiamo parlato di Sensi, abbiamo parlato solo di Carboni. Se c’è anche il Cagliari? Sì. Se c’è possibilità che Gagliardini vada via? No, non va via. Per Carboni meglio un progetto che abbia una logica, quello dell’Hellas ha una logica come quello del Cagliari. Una volta che troviamo la quadra ne parleremo con il ragazzo. Pessina all’Inter? Adesso è presto per questa roba di Pessina».