IN – Rios, per l’Inter tante concorrenti! Cifre, volontà delle parti e scenari

Richard Rios è un nome monitorato con estremo interesse dall’Inter di Giuseppe Marotta. Sul colombiano è forte il pressing di varie big europee, come raccolto dalla redazione di Inter-News.

IL PUNTO – Richard Rios è un profilo da seguire con attenzione nell’ottica di un suo possibile approdo all’Inter nella finestra estiva di mercato. Il calciatore colombiano, in forza al Palmeiras dal 2023, rappresenta infatti una delle figure che il Club nerazzurro reputa all’altezza per sostituire Hakan Calhanoglu – in caso di cessione del turco al Galatasaray in estate. Arrivare al classe 2000 non sarà sicuramente semplice, considerando le sue prestazioni al Mondiale per Club e l’attenzione riposta da svariate squadre europee nei suoi riguardi. Ma l’Inter, anche alla luce di un costo del cartellino per nulla proibitivo, non intende rinunciare alla corsa per il suo ingaggio.

Rios sul taccuino dell’Inter: i dettagli e le intenzioni delle parti

COSTI E RIVALI – Inter-News ha parlato con il giornalista brasiliano Felipe Lemos degli ultimi sviluppi legati al colombiano. La situazione descritta è quella di una disponibilità del Palmeiras a lasciar partire Rios per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Sul giocatore, oltre all’Inter, ci sono anche altre tre squadre europee: PSG, Nottingham Forest e Porto. Una realtà che alimenta la convinzione secondo cui sia necessario approfondire ora i discorsi per il colombiano al fine di evitare sorpassi definitivi.

LATO CALCIATORE – Per quanto riguarda Rios, la sua intenzione è quella di ottenere il trasferimento in Europa nella sessione estiva di mercato. Affinché ciò avvenga, però, è necessario soddisfare le chiare richieste economiche della squadra proprietaria della parte maggioritaria del suo cartellino, ossia il Palmeiras. Solo attraverso questo passaggio, l’Inter potrà andare a dama e consegnare al mister Cristian Chivu un calciatore polifunzionale in grado di ridefinire le geometrie del suo centrocampo.