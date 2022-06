IN – Pirola, tre di Serie A lo vogliono. Una anche in Germania! Lui ha una preferenza

Pirola torna momentaneamente all’Inter dopo il mancato riscatto del Monza, che chiedeva uno sconto ai nerazzurri. La Salernitana da tempo segue il ragazzo, così come un’altra squadra in Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche una squadra in Bundesliga lo vuole, ma lui ha una preferenza.

RICHIESTO – Lorenzo Pirola presto conoscerà il suo futuro. Il Monza non lo ha riscattato perché chiedeva uno sconto rispetto gli otto richiesti dall’Inter. I brianzoli restano alla finestra e non è detto che possano rilanciare con una offerta da un momento all’altro. Intanto su di lui c’è forte l’interesse della Salernitana, ma anche dell’Empoli. L’Inter dal canto suo ha già fissato un prezzo per il ragazzo, che in questa stagione è riuscito a imporsi soprattutto nella fase finale della stagione, giocando da titolare nei play-off di Serie B che poi hanno permesso la promozione del Monza nella massima serie. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, inoltre, si è inserito anche un club tedesco sulle sue tracce, ma la volontà del ragazzo è quella di restare in Serie A, con Salernitana ed Empoli pista ben gradite.