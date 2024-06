IN – Oristanio, l’agente in sede Inter! Martinez sempre più vicino

L’agente di Gaetano Oristanio, Giuseppe Riso, è stato avvistato in questi minuti nella sede dell’Inter per cercare di trovare l’accordo per la cessione in prestito del calciatore. Di conseguenza, Josep Martinez potrebbe avvicinarsi sempre di più al club nerazzurro.

NUOVO INCONTRO – Gaetano Oristanio dopo l’esperienza prima al Volendam in Olanda e successivamente al Cagliari in Serie A, è pronto per una nuova esperienza. L’attaccante di proprietà dell’Inter è destinato a trasferirsi in prestito ai rossoblù, come parte di un affare che potrebbe includere il portiere Martinez. Oristanio ha attirato l’interesse del Genoa per il suo talento e potenziale, e il prestito potrebbe fornirgli l’opportunità di guadagnare esperienza e tempo di gioco cruciale nella massima serie italiana. L’agente Giuseppe Riso si trova attualmente presso la sede dell’Inter per finalizzare i dettagli dell’affare.

Oristanio per Martinez, l’affare si sblocca?

DIALOGHI DECISIVI – Il Genoa, in procinto di cedere il portiere Martinez all’Inter per il ruolo di secondo portiere, ha individuato Oristanio come una contropartita ideale per rafforzare il proprio reparto. Il trasferimento di Martinez alla squadra nerazzurra sembra sempre più vicino, con la volontà di entrambe le parti di concludere positivamente l’accordo.