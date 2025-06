IN – Nicolussi Caviglia, l’Inter ha chiesto informazioni: la situazione

Hans Nicolussi Caviglia è uno dei centrocampisti di cui si è parlato in ottica Inter in vista della prossima stagione. Di seguito gli ultimi aggiornamenti raccolti dalla redazione di Inter-News.

IL PUNTO – Hans Nicolussi Caviglia è una delle figure accostate all’Inter nell’ottica della strategia di quest’ultima di rinforzare il proprio centrocampo con un calciatore giovane e futuribile. Il centrocampista del Venezia, autore di una stagione di alto livello che lo ha reso appetibile a varie big del nostro Campionato, rappresenta infatti un profilo pienamente in linea con la politica indicata da Oaktree sul mercato. Ripartire da giovani in grado di rappresentare dei potenziali asset per il futuro è il punto di partenza su cui fondare la propria strategia volta ad essere protagonisti anche nell’avvenire.

Nicolussi Caviglia nel mirino dell’Inter: a che punto siamo?

LA NOTIZIA – A proposito di tale scenario, in base a quanto raccolto dalla redazione di Inter-News, la società nerazzurra è tra quelle che hanno chiesto informazioni sul calciatore del Venezia. Al momento non si è andato oltre, ma questo dato di realtà rappresenta una chiara indicazione della considerazione che l’Inter nutre nei riguardi di Nicolussi Caviglia, la cui situazione di mercato deve dunque essere seguita con estrema attenzione anche in chiave nerazzurra. Con Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani non sicuri della permanenza, varie modifiche nel reparto mediano del campo risultano essere sicuramente ipotizzabili.