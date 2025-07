IN – Lookman, l’Atlético Madrid è bloccato! Inter deve approfittarne

Ademola Lookman è conteso da Inter e Atlético Madrid in questa finestra estiva di mercato. La redazione di Inter-News ha raccolto nuove informazioni riguardo le strategie dei colchoneros sul punto.

LA RIVALE – L’Inter è consapevole del forte interessamento dell’Atlético Madrid per il suo sogno di mercato, ossia Ademola Lookman. Gli iberici si sono mossi per il calciatore già mesi fa, consci del significativo apprezzamento del tecnico Diego Pablo Simeone nei suoi riguardi. L’ultima annata del nigeriano all’Atalanta non ha fatto altro che consolidare l’interesse dei colchoneros per il giocatore, inserito nei primi posti della lista del mercato in attacco che la compagina madrilena intende effettuare. In questo scenario, l’Inter sa di dover affrettare i tempi per evitare sorprese indesiderate e consegnare al tecnico Cristian Chivu la pedina da lui richiesta per completare l’attacco nerazzurro.

Lookman, cosa frena l’Atlético Madrid e aiuta l’Inter!

L’OSTACOLO – Come appurato dalla redazione di Inter-News, l’Atlético Madrid deve frenare i suoi entusiasmi a causa dell’attuale situazione della sua rosa. In assenza di uscite, infatti, è impossibile per i colchoneros affondare il colpo per Lookman. Una situazione, quella ora descritta, che invece non riguarda la compagine nerazzurra, stante il “via libera” di Oaktree all’offerta di 40 milioni (poi) rifiutata dall’Atalanta. Quel che resta da capire è se ci sarà la luce verde all’incremento della proposta da parte del fondo americano, presupposto che appare essenziale per poter produrre quella fumata bianca tanto auspicata dall’intero mondo nerazzurro.