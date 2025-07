IN – Jakirovic, Inter monitora la situazione! Una certezza

Leon Jakirovic è uno dei talenti più interessanti del calcio croato per quanto riguarda il versante difensivo, con l’Inter che lo segue con interesse in vista della prossima stagione. La redazione di Inter-News ha raccolto alcune informazioni importanti sul punto.

LA SITUAZIONE – Arrivano conferme in merito all’interessamento dell’Inter per il giovane Leon Jakirovic, centrale classe 2008 della Dinamo Zagabria. Secondo quanto appurato dalla redazione di Inter–News, infatti, la squadra nerazzurra rientra tra i top Club che hanno iniziato a seguire con interesse il suo profilo. Ciò avviene in piena continuità con le nuove direttive promosse da Oaktree, il cui obiettivo primario è quello di consolidare una struttura giovanile sempre più competitiva al fine di sfornare asset strategici per il futuro. Jakirovic, in questo senso, rappresenta un calciatore il cui futuro promette faville, con dei margini di crescita ampi ed evidenti agli addetti ai lavori.

Jakirovic, Inter e non solo: lo scenario

NESSUN DUBBIO – Jakirovic viene ad essere considerato come uno difensori di maggiore prospettiva del calcio croato, tanto da aver attirato l’interesse di svariate big. L’Inter ne è consapevole, per cui ogni mossa sarà ponderata tenendo conto delle qualità emerse nel presente e delle prospettive offerte in chiave futura. Chissà, dunque, che i nerazzurri non possano pescare nuovamente da quel bacino di talento, estro e mentalità vincente che è la Croazia. Con non pochi precedenti ad alimentare la fiducia circa i potenziali risvolti positivi della carriera del classe 2008.