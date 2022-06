IN – Inter ed Empoli pronti a chiudere l’affare Asllani: agenti adesso in sede!

La trattativa per Kristjan Asllani entra nel vivo. Gli agenti Elio Berti e Luca Puccinelli, che curano gli interessi del centrocampista albanese dell’Empoli, sono appena arrivati presso la sede nerazzurra a Milano. Appuntamento decisivo per definire l’operazione con l’Inter. A breve aggiornamenti da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presente sul posto