IN – Inter, Baccin arrivato in sede. Giornata decisiva per Palacios

L’Inter oggi si muove ancora sul mercato e sta per concludere il suo prossimo colpo in entrata. Siamo alle ore decisive per Tomas Palacios, secondo quanto raccolto dal nostro Onorio Ferraro in sede c’è una novità.

GLI INIZI – Tomas Palacios è vicinissimo al trasferimento all’Inter. Il giocatore attende solo il via libera e partirà per Milano: l’arrivo è previsto all’inizio della settimana prossima. Proseguono intanto le trattative tra Inter e Independiente Rivadavia, presente a Milano già da giorni per un incontro con la dirigenza nerazzurra avvenuto il 21 agosto. Oggi ce ne dovrebbe essere un altro e il nostro Onorio Ferraro, presente in sede in Viale della Liberazione, ha portato una novità.

Dario Baccin, il vice direttore sportivo nerazzurro, è arrivato proprio in questi momenti negli uffici dell’Inter.

Inter, i dettagli della trattativa per Palacios

DETTAGLI – L’Inter non andrà oltre l’offerta già fatta di 6.5 milioni di euro. Con i bonus la proposta si alzerebbe ad un massimo di 11 milioni e i club stanno limando i dettagli proprio su questo. Il ricavato sarà poi diviso tra Independiente Rivadavia e Talleres, che dividevano il cartellino del calciatore. Simone Inzaghi attende quindi il suo prossimo difensore, ormai in procinto di firmare per l’Inter. Classe 2003, alto 196 centimetri e di piede sinistro: il vice-Bastoni agli ordini del tecnico piacentino.