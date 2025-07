IN – Inter, per Asllani finora nulla di concreto! Una mossa e la cifra minima

Kristjan Asllani è stato inserito dall’Inter nella lista dei calciatori in partenza in questa finestra estiva di mercato. La redazione di Inter-News ha raccolto nuove informazioni in merito alla sua situazione.

LA CERTEZZA – Kristjan Asllani è destinato a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato. La convinzione della società nerazzurra è granitica, come testimoniato dalle dichiarazioni inequivocabili del ds Piero Ausilio, il quale ha parlato apertamente dei piani dei meneghini in merito: «Pensiamo dopo tre anni sia giusto anche per lui, glielo abbiamo già detto e comunicato a lui e l’agente, forse è il momento di trovare opportunità diverse per giocare con continuità. Comunque è forte e ha fatto 100 presenze all’Inter».

Inter, Asllani sul mercato: agente al lavoro per cercare una soluzione!

GLI AGGIORNAMENTI – Come appurato dalla redazione di Inter-News, che ha avuto modo di contattare il giornalista albanese Kristi Sejatillari, al momento non vi è nulla di concreto con le varie squadre interessate al calciatore. La sua preferenza è chiara: l’albanese vuole restare in Serie A, tanto che il suo agente si sta attivando per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. L’offerta da presentare all’Inter non dev’essere inferiore ai 10 milioni di euro. Intanto Asllani si allena in Grecia per farsi trovare pronto in vista dell’inizio della nuova stagione. Con l’Italia che continuerà a fare da scenario alla sua carriera professionistica.