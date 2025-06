IN – Icardi in odore di ritorno in Italia? Tornerebbe solo per l’Inter!

Mauro Icardi è stato uno dei migliori attaccanti che l’Inter abbia avuto nell’ultimo decennio. Tra gol e fascia da capitano, l’argentino ha lasciato un segno che i tifosi non hanno mai dimenticato. A proposito di Maurito, la redazione di Inter-News è entrata in possesso di alcuni elementi legati al suo rapporto col mondo nerazzurro.

LE VOCI – Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia nella finestra estiva di mercato? La situazione attuale è abbastanza chiara, con l’ex capitano dell’Inter che percepisce dal Galatasaray uno stipendio pari a 10 milioni di euro più 1 di bonus. Una cifra, quest’ultima, difficilmente alla portata dei Club italiani, anche di quelli ai vertici del calcio italiano. In questo scenario, dunque, l’ipotesi più realistica è la permanenza del calciatore argentino nella squadra Campione di Turchia, lì dove è amato dai tifosi e stimato anche dagli avversari.

Icardi e una volontà chiara: in Italia solo all’Inter!

L’INTENZIONE – A proposito del futuro di Icardi, secondo quanto appreso dalla redazione di Inter-News da fonti vicine al calciatore, l’argentino tornerebbe in Italia solo per accasarsi all’Inter. Per tornare in nerazzurro, la squadra alla quale è ancora oggi maggiormente legato, Icardi accetterebbe anche condizioni economiche differenti e il ruolo che l’Inter potrebbe offrirgli (data la situazione attuale). Ossia quello in cui la titolarità non è per nulla assicurata, stante la presenza di due top in attacco come Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

LO SCENARIO – Per il ritorno di Icardi all’Inter, ovviamente, servirebbe la volontà di entrambe le parti in causa. Quella della società nerazzurra, al momento, non appare all’orizzonte. La strategia del Club meneghino è di rinforzare il reparto offensivo con calciatori dalle potenzialità non ancora espresse in tutta la loro evidenza. I principali nomi sul taccuino dell’Inter, in questo senso, sono quelli di Ange-Yoan Bonny del Parma e Rasmus Hojlund del Manchester United. Per quanto riguarda Icardi, a restare è la convinzione di quanto sarebbe stato affascinante vedere il calciatore argentino affiancato da coloro che – nelle ultime stagioni – hanno portato l’Inter a conquistare diversi trofei e vivere notti epiche in Europa.