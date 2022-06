IN – Galliani: «Pinamonti? Forse no! Parlato di tante cose, anche di Sensi»

Galliani, amministratore delegato del Monza, si è recato oggi nella sede dell’Inter per parlare di Pinamonti, Sensi e Pirola (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni al termine del summit con la dirigenza nerazzurra, raccolte dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci

SLAMOM – Adriano Galliani non si sbilancia al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter: «Pinamonti? Non so, non abbiamo… niente per oggi stiamo zitti. Il riscatto di Pirola? Stiamo parlando di tante cose, anche di Sensi. Gagliardini no. Pinamonti opzione per il Monza? Forse no, vediamo. Abbiamo parlato di tante cose, un incontro tra amici».