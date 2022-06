IN − Galliani: «Parlato con Sensi, speriamo che arrivi. Pinamonti costa!»

Galliani, AD del Monza, ha parlato delle due trattative con l’Inter per Sensi e Pinamonti. Club brianzolo attivissimo sul mercato dopo la storica prima promozione in Serie A. Il dirigente è stato intercettato dai microfoni di Inter-News grazie al nostro inviato Roberto Balestracci

LAVORO − Inter e Monza sono in trattativa per Stefano Sensi e Andrea Pinamonti. Molto più avanzata la trattativa per il centrocampista, il quale dovrà soltanto dire sì al progetto brianzolo. C’è già l’accordo tra i due club sulla base del prestito. Più complicata, invece, la situazione legata all’attaccante. Il classe ’99, lo scorso anno in prestito all’Empoli (13 gol stagionali), è finito nel mirino dell’Atalanta. Adriano Galliani, AD dei brianzoli, ha parlato dei due giocatori: «Sono arrivati Andrea Ranocchia e Alessio Cragno, con Stefano Sensi abbiamo parlato. Ieri è stato a casa mia, gli ho lasciato due-tre giorni per decidere. Vediamo e speriamo possa arrivare. Andrea Pinamonti? Altro giocatore buonissimo ma anche molto molto costoso. Vediamo. Stessa cosa Matteo Pessina».