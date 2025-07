IN – Frattesi, l’Atletico Madrid deve prima cedere! Cifre e ‘situazione De Paul’

Davide Frattesi è uno degli obiettivi dell’Atletico Madrid per rinforzare il proprio centrocampo. La redazione di Inter-News ha parlato con il giornalista di MARCA Pascal Ruiz Arnal della situazione e dei possibili scenari futuri.

L’INTERESSE – Davide Frattesi è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolto l’Atletico Madrid. La squadra iberica, infatti, ha individuato nel calciatore dell’Inter uno dei potenziali innesti nel proprio centrocampo. In questo scenario, nel quale i nerazzurri non hanno ancora aperto definitivamente alla cessione del classe 1999, la redazione di Inter-News ha contattato il giornalista di MARCA Pascal Ruiz Arnal per ricavare informazioni aggiuntive sulle intenzioni – e priorità – dei colchoneros e sui potenziali costi dell’operazione.

Frattesi obiettivo dell’Atletico Madrid: costi e possibile ruolo di De Paul

LA STRATEGIA – Come riferito da Ruiz Arnal, per arrivare a Frattesi l’Atletico Madrid deve prima fare spazio nella sua rosa. Con l’ingaggio di Johnny Cardoso dal Betis, gli iberici necessitano infatti di un cambiamento importante all’interno del proprio roster per poter procedere all’affondo decisivo per il calciatore nerazzurro. Con un orizzonte chiaro con cui l’ambiente nerazzurro dovrà in quel caso misurarsi: la valutazione massima di Frattesi intorno ai 25-30 milioni di euro.

POTENZIALE AFFARE – Dell’Atletico Madrid fa parte un centrocampista che piace tanto all’Inter, ossia Rodrigo De Paul, il cui contratto scade nel 2026. I nerazzurri sono tra le squadre interessate al suo cartellino, sebbene l’argentino abbia manifestato finora la sua intenzione di restare in Spagna. È evidente che il quadro cambierebbe in caso di fumata nera definitiva sul fronte rinnovo con i colchoneros, con l’Inter che potrebbe prendere in esame l’idea del suo ingaggio per circa 25 milioni di euro. Insomma, lo scenario è denso di incertezze, su tutti i fronti coinvolti. Con un eventuale affondo degli iberici che potrebbe innescare un effetto a catena in grado di cambiare gli equilibri e le dinamiche del centrocampo nerazzurro.