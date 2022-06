IN – Damiani jr arrivato in sede Inter: si sblocca la cessione di Radu?

Secondo quanto documentato dal nostro inviato a Milano, Roberto Balestracci, in questi minuti è arrivato nella sede dell’Inter anche Oscar Damiani jr, figlio del noto procuratore.

ALTRE OPERAZIONI – Oscar Damiani jr è arrivato in questi minuti all’interno della sede dell’Inter. Altra cessione in vista? Possibile che si parli del futuro di Ionut Radu, in uscita dal club. Si attendono novità già nei prossimi minuti, con i contributi del nostro inviato Roberto Balestracci direttamente in Viale della Liberazione, fuori dalla sede nerazzurra.