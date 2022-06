ESCLUSIVA IN – Capozucca: «Bellanova, accordo raggiunto. Questa la formula»

Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Inter-News.it, Stefano Capozucca – Direttore Sportivo del Cagliari – ha confermato la trattativa in chiusura per Raoul Bellanova. Oltre a parlare di alcuni dei giovani nerazzurri.

FORMULA E ACCORDO – Queste le parole di Stefano Capozucca in esclusiva a Inter-News.it: «L’accordo con l’Inter è praticamente raggiunto, mancano gli ultimi dettagli. Formula? È un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato che può diventare dunque obbligo. Con Casadei non abbiamo provato a imbastire nessuna trattativa con l’Inter mentre abbiamo provato a chiedere Franco Carboni sul quale però c’è anche l’interessamento del Verona. Per Satriano invece non ci siamo informati».