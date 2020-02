In cambio di Lautaro Martinez l’Inter sogna Griezmann, ecco i costi – TS

“Tuttosport” fa il punto su Lautaro Martinez. Tra Inter e Barcellona i discorsi sono avanzati e il sogno è uno scambio con Griezmann.

ADDIO TORO – Il discorso è prematuro, ma dalle parti di Viale della Liberazione hanno già attivato, da tempo, i radar. L’Inter sta infatti valutando vari profili di attaccanti per il grande colpo dell’estate 2020. A fine stagione a meno di clamorose sorprese, andrà in scena la partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. L’entourage del centravanti argentino – un’espressa richiesta tecnica di Leo Messi alla sua società -, ha già trovato l’accordo col club blaugrana. Le parti sono in contatto da settimane e ora hanno deciso di mettere le trattative in stand-by per non creare distrazioni nella stagione del giocatore. Bisognerà solamente trovare l’intesa giusta che metta tutti d’accordo, ma la certezza è che l’Inter metterà a segno una super plusvalenza.

SUPER PLUSVALENZA – Inter e Barcellona hanno già deciso di andare oltre la clausola da 111 milioni presente nel contratto del “Toro” e valida nella prima quindicina di luglio. Il Barcellona, infatti, ha bisogno di sistemare i conti dopo i grandi acquisti delle scorse stagioni e per bilanciare l’ingresso di Martinez, ha fatto capire all’Inter di essere disposto a dare una valutazione superiore alla clausola, pur di inserire delle contropartite per mettere a suo volta a bilancio delle plusvalenze (si fanno i nomi, in primis, di Todibo, Arthur e Alena). E così, Martinez potrebbe lasciare Milano con un valore di circa 150 milioni, una cifra che sistemerebbe non solo l’esercizio economico 2020-21, ma anche quello successivo, permettendo poi a Marotta e Ausilio di muoversi con disinvoltura sul mercato per trovare il nuovo partner di Lukaku, stella polare dell’attacco nerazzurro oggi e nelle annate prossime.

PRIMA OPZIONE – C’è da dire che all’Inter non dispiacerebbe inserire nell’affare col Barcellona il cartellino di Antoine Griezmann. Il campione del mondo è arrivato la scorsa estate al Camp Nou per 120 milioni, la cifra della clausola di rescissione pagata da Bartomeu per strapparlo all’Atletico Madrid, ma non si è mai del tutto integrato con la squadra. A fine stagione il suo valore a bilancio del Barça sarà di circa 100 milioni, dunque se venisse fatto uno scambio alla pari con Martinez, anche il club catalano farebbe una plusvalenza con Griezmann. Dal dire al fare, però, ce ne passa, anche perché Griezmann avrebbe dei costi enormi per l’Inter, fra ammortamento annuale e ingaggio che supererebbero i 10 milioni netti.