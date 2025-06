IN – Calligaris, Inter verso una scelta! Futuro è ora

Alessandro Calligaris si è disimpegnato in maniera ottimale nell’ultima stagione disputata all’Inter Primavera, con lo scudetto finale a rappresentare la degna conclusione dell’annata. La redazione di Inter-News ha raccolto informazioni importanti sul suo futuro.

LA SITUAZIONE – Alessandro Calligaris è uno dei profili più interessanti della cantera dell’Inter. Il portiere nerazzurro, decisivo ai calci di rigore nella semifinale dei playoff scudetto contro il Sassuolo – cui è seguita la vittoria in finale sulla Fiorentina per 3-0 – rappresenta dunque una figura su cui i meneghini puntano con convinzione per il futuro. La sua abilità nel respingere le conclusioni ravvicinate e dalla distanza, unita alla sicurezza che riesce a trasmettere anche quando sotto pressione, lo rende un portiere di cui l’Inter non intende perdere il controllo. Ecco perché l’orientamento che stanno per assumere i nerazzurri non deve minimamente stupire.

Calligaris verso la permanenza all’Inter! Una scelta prevedibile

LA DECISIONE – Secondo quanto appreso dalla redazione di Inter-News, il futuro immediato di Calligaris dovrebbe continuare ad essere di marca nerazzurra. Nello specifico, è molto probabile che il classe 2005 sia aggregato all’Inter U-23, il cui progetto sta per essere lanciato dalla società meneghina dopo aver praticamente acquisito la certezza della partecipazione alla prossima stagione di Serie C. In questo senso, la scelta di affidare al friulano i pali della prima Inter U-23 della storia risponde a una chiara consapevolezza di dirigenza e staff tecnico nerazzurri: le sue doti tecniche e mentali dimostrano che Calligaris è pronto al primo grande salto. Il resto verrà di conseguenza.