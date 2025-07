IN – Calhanoglu, non c’è solo il Galatasaray! Oltre luglio? L’opzione

Hakan Calhanoglu è uno dei sogni del Galatasaray per la finestra estiva di mercato. Ma non sono solo i turchi a puntare sul calciatore dell’Inter: di seguito quanto appreso dalla redazione di Inter-News.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu è un obiettivo del Galatasaray per la prossima stagione. Il Club turco sta attuando un pressing frenetico sul calciatore dell’Inter al fine di convincerlo ad ammorbidire la posizione della società nerazzurra sul mercato. Finora, infatti, tre le due squadre non si è arrivati neppure a una base da cui partire per provare a impostare l’affare volto al trasferimento del numero 20 dei meneghini. La prima proposta della società turca, pari a circa 10 milioni di euro, è stata ritenuta inaccettabile dall’Inter, la cui volontà è quella di ricavare una somma ben superiore entro l’inizio del ritiro estivo.

Calhanoglu, è davvero finita per il Galatasaray? Scenari e opzioni diverse

LO SCENARIO – La redazione di Inter–News ha raccolto nuove informazioni in merito alla telenovela legata al calciatore turco. Nello specifico, l’idea del Galatasaray è quella di continuare a concentrare la sua attenzione su Calhanoglu, nonostante la posizione ferma espressa dall’Inter e la deadline di metà luglio indicata per la chiusura dell’affare. Più nel dettaglio, il Club turco pensa di poter provare ad affondare il colpo anche nel prossimo mese, sfruttando i rapporti ormai deteriorati – secondo quanto ritenuto dal Galatasaray – tra il calciatore nerazzurro e la società.

ALTRE PRETENDENTI – Al contempo, non c’è solo il Galatasaray su Calhanoglu. Anche i Club sauditi, infatti, si sono mossi per ricevere informazioni sulla situazione di mercato del calciatore dell’Inter. Se è vero, quindi, che il Club turco è sicuramente in vantaggio rispetto ad ogni altra concorrente al classe 1994, è altrettanto vero che ragioni di opportunità impongono di non escludere anche opzioni diverse. Con un interrogativo che resta: l’Inter rispetterà davvero la deadline che si è autoimposta per l’eventuale cessione del suo regista titolare?