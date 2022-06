IN – Berti (ag. Asllani): «Siamo tutti contenti. Altri club? Meglio dell’Inter…»

L’agente di Kristjan Asllani, Elio Berti, in uscita dalla sede dell’Inter ha parlato dell’incontro avvenuto con la dirigenza per il trasferimento del suo assistito. In Viale della Liberazione ha parlato al nostro inviato a Milano, Roberto Balestracci.

FUORI LA SEDE – Elio Berti, agente di Asllani, ha parlato ai colleghi presenti fuori la sede dell’Inter: «Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo, c’è piena disponibilità da tutte le parti. Nei prossimi giorni vediamo. Giocatore contento? Siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre che si interessano. Anni di contratto? Ancora è presto. Altre squadre? Eravamo qui (in sede Inter), meglio di questo…».