In attesa dell’affaire Perisic, l’Inter si guarda attorno: piace un giovane

Tiene banco il rinnovo di Ivan Perisic in casa Inter. Le parole al veleno, nel post Juventus-Inter di Coppa Italia, non sono sicuramente passate inosservate. Intanto, occhi su un giovane

FASCIA IN EVOLUZIONE − C’è in ballo il rinnovo di Perisic, assoluto protagonista della stagione dell’Inter. Le sue dichiarazioni (vedi articolo) non possono far dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri. Nonostante ciò, esiste ancora margine di manovra per cercare un accordo con il croato (vedi articolo). Intanto, come riporta Alfredo Pedullà, l’Inter si sta guardando attorno. Dopo aver preso Gosens in estate, che sarebbe il sostituto ideale di Perisic, ai nerazzurri piace Cambiaso. Il giovane esterno del Genoa è corteggiato anche da Napoli e Juventus.