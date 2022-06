IN – Asllani come Lukaku, domani previste le visite mediche con l’Inter

Domani non sarà solo un giorno decisivo per il ritorno di Romelu Lukaku, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarà anche il giorno delle visite mediche di Asllani, che presto sarà un giocatore dell’Inter.

VISITE MEDICHE – Kristjan Asllani è praticamente un giocatore dell’Inter e come Romelu Lukaku domani mattina il giovane sarà a Milano per svolgere le visite mediche e subito dopo la firma sul contratto. Tutto fatto per il ruolo di vice Brozovic, Asllani sarà presto un giocatore nerazzurro.