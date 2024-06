IN – Antonelli, ds del Venezia: «Sì, abbiamo parlato di Tessmann!»

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha avuto un incontro in sede con la dirigenza dell’Inter. Ecco le sue parole riprese dal nostro redattore Onorio Ferraro da Viale della Liberazione.

CONFERME – Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha confermato ai microfoni di Onorio Ferraro in sede l’interesse dell’Inter per il centrocampista, ma non solo: «Tessmann? Sì, abbiamo parlato di lui ma non è l’unico. Si capisce, vediamo un po’. Oristanio? Ci interessa, ma adesso è presto. Non abbiamo visto l’agente Riso, c’è stato un saluto. Ora vediamo. Di Francesco pronto per arrivare al Venezia? Andremo avanti su qualche aspetto, ringraziamo Vanoli ancora per il suo lavoro eccezionale. Valentin Carboni? Sono tutti giocatori bravi, vediamo. C’è rispetto verso la figura dell’allenatore, prima viene lui poi i giocatori. Stankovic? Non possiamo prendere tutta l’Inter».