IN – Antonelli ancora in sede. Asse Venezia-Inter caldo?

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli è appena entrato in sede di Viale della Liberazione dell’Inter. L’esclusiva arriva direttamente dal redattore Onorio Ferraro presente.

INCONTRO – È un pomeriggio caldo non solo per le temperature in quel di Viale della Liberazione. Nella sede dell’Inter c’è fermento, la presenza di Giuseppe Riso ne è una testimonianza. L’agente però è in compagnia, perché subito dopo è entrato anche il direttore sportivo del Venezia, vale a dire Filippo Antonelli. Già 8 giorni fa la dirigenza della squadra neo-promossa si è presentata davanti all’Inter, anche oggi il nostro redattore Onorio Ferraro ha immortalato il momento.

Venezia-Inter, asse di mercato caldo con Antonelli

TRATTATIVE – Negli ultimi giorni si è parlato in casa Inter di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Il club nerazzurro vorrebbe il calciatore, è plausibile che l’incontro in corso con Antonelli in questo momento sia anche per lui. Non solo operazioni in entrata per la società meneghina, anche in uscita. C’è una rosa da sfoltire, diversi giovani da mandare in prestito ed interessanti per una neo-promossa come il Venezia. Gaetano Oristanio è in procinto di andare al Genoa nell’operazione che porterà Josep Martinez all’Inter, ce ne sono però altri da piazzare prima della fine del calciomercato. Attese evoluzioni nelle prossime ore.