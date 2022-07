IN – Agoumé, Cremonese non l’unica. Inter volontà chiara

Agoumé è uno dei tanti giocatori che possono lasciare l’Inter a breve. Come appreso dalla redazione di Inter-News.it, non ci sono passi avanti con la Cremonese, peraltro non l’unica soluzione.

LA SITUAZIONE – L’Inter punta a mandare di nuovo Lucien Agoumé a fare esperienza, cedendolo in prestito ma senza perdere la proprietà del cartellino. Negli ultimi giorni si è parlato della Cremonese, neopromossa in Serie A, ma dalle informazioni della nostra redazione non ci sono passi avanti su questa soluzione. Ci sono diversi interessamenti, anche dall’estero, e Agoumé deciderà assieme al suo agente Djibril Niang nei prossimi giorni. Questo pomeriggio a Milano è andato in scena un incontro fra Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, e Oscar Damiani che di Agoumé è intermediario. Tuttavia non si è arrivati a un accordo e non è così scontato che il centrocampista classe 2002 vada in grigiorosso.