Iliev ad Appiano Gentile. Futuro a tinte Inter? – Sky

Arrivano visite in casa Inter. Ad Appiano Gentile è arrivato infatti il giovane talento bulgaro Nikola Iliev. Si tratta di un centrocampista classe 2004. Ecco quanto riportato da “Sky Sport”

FUTURO – «Visita ad Appiano Gentile, nel rispetto del protocollo sanitario, quindi non è stato possibile vedere tutta la struttura per il giovane bulgaro Nikola Iliev. È arrivato nel tardo pomeriggio dopo che questa mattina l’Inter di Conte si è allenata in vista della sfida contro il Napoli». Queste le parole di Matteo Barzaghi di “Sky Sport”.