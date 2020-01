Il Verona vuole Dimarco, ma Conte adesso frena l’operazione – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che al momento Conte ha bloccato la cessione di Dimarco, su cui è molto attivo il Verona.

STOP ALLE TRATTATIVE – Il Verona preme invece per avere in prestito il giovane Dimarco che in questi mesi all’Inter ha trovato pochissimo spazio. Il mancino però è in lista come prodotto del vivaio nerazzurro, cosa sempre utile alla società. Siccome ha fatto bene contro il Cagliari martedì in Coppa Italia, dimostrando di essere ricettivo ai dettami di Conte, al momento lo stesso tecnico ha detto no alla sua partenza.