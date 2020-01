Il Verona aspetta Dimarco. Anche il Cagliari nella corsa per Pinamonti – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “TuttoSport” l’Hellas Verona aspetta Federico Dimarco dall’Inter con la formula del prestito. Intrecci di mercato anche per il Cagliari, che valuta l’opzione Andrea Pinamonti dal Genoa e cedere Alberto Cerri alla Spal.

INTRECCI DI MERCATO – L’Hellas Verona aspetta Federico Dimarco dall’Inter, che intanto in Coppa Italia contro il Cagliari ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e soprattutto mettere minuti nelle gambe, prima da titolare per lui in maglia nerazzurra, e potrebbe anche essere l’ultima dato che Ivan Juric lo segue ormai da tempo. L’Inter per liberarlo attende l’ufficialità di Leonardo Spinazzola dalla Roma. A proposito di intrecci di mercato, anche il Cagliari si inserisce per Andrea Pinamonti, prima di cedere Alberto Cerri cercato dalla Spal. Il Genoa però deve prima risolvere la situazione contrattuale dell’ex primavera dell’Inter, anticipando l’acquisto di 18 milioni (inizialmente concordato per febbraio).