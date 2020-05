Il Torino vuole una nuova mediana e punta Gagliardini, ecco i motivi – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che il Torino vuole rivoluzionare il suo centrocampo e tra i nomi nel mirino c’è anche Gagliardini.

NOME NEL MIRINO – Il nuovo ds del Torino Vagnati punta a rivoluzionare il reparto di centrocampo. La parola d’ordine è trovare uomini che possano abbinare qualità e quantità. Tra gli obiettivi c’è anche Gagliardini. Un nome caldo, che piace per le sue importanti doti dinamiche e per lo spessore fisico. Un equilibratore importante. Ai granata manca vel0cità di pensiero ed esecuzione, doti che il bergamasco può portare in dote. Oltre alla sua esperienza a livelli più alti. Si troverà un accordo con l’Inter?