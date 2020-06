Il Torino offre all’Inter Izzo o Nkoulou per arrivare a Nainggolan – TS

“Tuttosport” riporta che il Torino potrebbe proporre all’Inter il cartellino di Izzo o Nkoulou per arrivare a Nainggolan.

OBIETTIVI IN DIFESA – Marotta e Ausilio per il mercato guardano anche in casa Torino. In particolare per due difensori, Izzo e Nkoulou. Per Cairo i due hanno una valutazione simile, tra i 20 e i 25 milioni. L’Inter sa che i granata sono interessati a Nainggolan e uno scambio si potrebbe allestire.

IDEA SCAMBIO – La società nerazzurra sta sondando diversi difensori sul mercato. E nella lista ci sono anche i due difensori granata. Se Nainggolan di ritorno dal prestito dal Cagliari non sarà ritenuto utile alla causa finirà sul mercato. E il Torino si è iscritto alla corsa. I granata puntano a un prestito con diritto di riscatto senza minusvalenze per l’Inter nel 2021. Attorno ai 10 milioni. Un modo per allungare una mano, a patto che l’Inter cooperi al pagamento dei 4,5 milioni di ingaggio. Come già successo col Cagliari. Con Izzo o Nkoulou si potrebbe organizzare uno scambio di cartellini con conguaglio, così da reggere anche il discorso ingaggio col belga. Il difensore napoletano è un vecchio obiettivo nerazzurro, e il Toro lo ha proposto anche per arrivare a Gagliardini.