Il Torino cerca un secondo di Sirigu: anche Radu nella lista – TS

“Tuttosport” riporta che il Torino nella sua ricerca di un vice di Sirigu si sta interessando anche a Radu.

SECONDO FUTURIBILE – Il Torino ha bisogno di un vice Sirigu. Ujkani infatti è in scadenza di contratto e quindi il posto di secondo per la prossima stagione è vacante. L’idea è quello di iniziare a pensare a un cambio generazionale. Tra i profili giovani seguiti dai granata c’è anche quello di Radu.

ANCHE DA PRIMO – Il portiere rumeno ha impressionato il ds Bava come del resto molti altri dirigenti. Il profilo di Radu per non è facile da raggiungere. Di sicuro è quello che offre più garanzie di affidabilità anche nel caso in cui in casa Torino arrivasse un’offerta irrinunciabile per Sirigu .