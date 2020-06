Il Torino alla finestra per Nainggolan, Cairo si candida per un prestito – TS

“Tuttosprot” riporta che il Torino pensa di rinforzarsi con Nainggolan per la prossima stagione. Un’operazione in prestito.

OPZIONE IN MEZZO – Pista difficile, difficilissima. Ma non impossibile. Con attesa fino a settembre, ma ne vale la pena. Anche Cairo e Vagnati osservano la situazione Nainggolan. Un inseguimento e non un assalto. Il grave infortunio di Baselli obbliga i dirigenti a guardarsi attorno per rinforzi. Il belga è in prestito secco al Cagliari e a fine stagione tornerà all’Inter. La squadra rossoblù un attimo dopo si metterà alla finestra.

L’INTER VALUTA – L’intendimento dell’Inter al momento è quello di sondare il mercato in cerca di offerte. In rosa un centrocampista con le sue caratteristiche serve, come dimostra l’assalto a Vidal. Nei mesi scorsi i dirigenti hanno apprezzato i progressi di Nainggolan quanto a serietà e continuità di rendimento. Ma le possibilità che resti cedibile sono alte. A bilancio peserà 19,3 milioni.

DI PRESTITO IN PRESTITO – Se il suo cartellino non sarà inserito in qualche scambio con valutazioni alte (tipo con la Fiorentina per Chiesa, squadra vicina al belga già la scorsa estate prima della scelta Cagliari) ecco che a settembre l’opzione di un nuovo prestito potrebbe prendere corpo. Il Torino sarebbe pronto a candidarsi, nuovamente con parte dell’ingaggio da 4,5 milioni pagato dall’Inter. Ma stavolta inserendo un diritto di acquisto. Palesare l’interessa adesso è un primo passo.