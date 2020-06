Il retroscena: l’Inter voleva Hakimi, ma Spalletti preferiva altri – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” svela che l’Inter segue Hakimi da anni. Il marocchino poteva arrivare in nerazzurro già ai tempi di Spalletti.

MEGLIO VRSALJKO – L’Inter sta lavorando sui dettagli per assicurarsi Hakimi. Ma l’esterno è nel mirino dei nerazzurri da tempo. Gli 007 nerazzurri lo avevano visto all’opera quando nel 2016-2017 aveva indossato la maglia del Castilla, il Real Madrid B. E non avevano mollato la presa neppure l’anno successivo, quando giocava (poco) nel Real Madrid. Ausilio, che aveva difficoltà a chiudere per Vrsaljko, si era informato per Hakimi. Spalletti però aveva preferito insistere sul croato: voleva un elemento con più attitudini difensive. Così il marocchino fin’ in prestito biennale al Borussia Dortmund. Lo scorso autunno in Champions Hakimi si è “vendicato” con una doppietta. Da settembre sarà alla Pinetina per…farsi perdonare.