Il PSG decide di riscattare Icardi ma chiede lo sconto: ipotesi Draxler? – GdS

Mauro Icardi sarà riscattato dal Paris Saint-Germain, ne è sicura l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che però precisa la volontà del dirigente Leonardo di chiedere uno sconto alla società nerazzurra. Possibile inserimento di una contropartita come Julian Draxler.

RISCATTO – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Mauro Icardi ha convinto la società parigina che adesso vuole riscattarlo dall’Inter entro il 31 maggio. Eletto erede di Edinson Cavani che lascerà Parigi, quello che ha convinto il PSG è stato principalmente l’intesa trovata con i compagni di squadra Mbappé e Neymar. Leonardo però vorrebbe uno sconto rispetto i 70 milioni pattuiti in estate. Il Paris Saint-Germain dal canto suo non ha fretta (non avendo partite da giocare), l’unica necessità è quella di presentarsi ad agosto con una squadra competitiva per la UEFA Champions League. L’ipotesi sconto però non convince la dirigenza nerazzurra, in particolare in presidente Zhang che vorrebbe vedersi riconosciuta la bontà dell’operazione di un’estate fa. La trattativa per il riscatto entra finalmente nel vivo, e non è neanche da escludere che la trattativa per il riscatto possa poi concludersi inserendo una pedina di scambio come il tedesco Julian Draxler.