Il Parma fa resistenza per Kulusevski, ma l’Inter ci lavora ancora – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter continua a lavorare per Kulusevski, ma al momento il Parma fa muro.

PARMA DA CONVINCERE – Sullo sfondo del mercato dell’Inter rimane ancora Kulusevski. Marotta e Ausilio puntano ad assicurarselo per giugno, ma non viene escluso del tutto un arrivo immediato in prestito. E’ il Parma a fare resistenza, perché non ritiene sufficiente Barrow per compensare la partenza del gioiellino svedese-macedone. Gennaio è lungo, però, e nessuno sviluppo può essere escluso ad oggi.