Il Newcastle puÃ² riscattarlo, ma Lazaro vuole tornare all’Inter – TS

Il Newcastle può riscattarlo, ma Lazaro vuole tornare all’Inter – TS

“Tuttosport” riporta che la volontà di Valentino Lazaro sarebbe quella di tornare all’Inter. Il giocatore è in prestito al Newcastle con diritto di riscatto.

VOLONTA’ DEL GIOCATORE – Rispetto a Joao Mario e Perisic, risulta più liquida la situazione legata a Valentino Lazaro, ultimo tra i giocatori in prestito con diritto di riscatto che ha lasciato Appiano. La trattativa chiusa a fine gennaio con il Newcastle prevede un prestito oneroso a 1,5 milioni con riscatto a 23.5. L’austriaco con i Magpies ha giocato tre gare da titolare tra Premier e Fa Cup (dove, nella vittoria per 3-2 contro il West Bromwich Albion ha pure segnato il primo gol inglese) ma, in qualunque modo dovesse andare l’ultima parte di stagione, la sua volontà sarebbe comunque quella di tornare a Milano. Non è dato a sapersi se Conte gli darà un’altra chance: comunque piazzare Lazaro non sarà un problema, visto che ha ancora molto mercato in Bun- desliga.