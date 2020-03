Il Napoli su Izzo, ma Raiola lo spinge verso il passaggio all’Inter – TS

“Tuttosport” riporta che Izzo è conteso da Inter e Napoli. Raiola, suo procuratore, lo spinge verso il nerazzurro: sarebbe ideale per Conte.

OBIETTIVO NAPOLI – Armando Izzo da incedibile è diventato un giocatore che i granata possono sacrificare in cambio di un’offerta importante o di una contropartita tecnica adeguata. Il difensore non dispiace a Gattuso e Giuntoli ha provato ad anticipare i tempi per capire se c’è la possibilità di portarlo a Napoli. Izzo, tra l’altro, è grande amico di Insigne che dopo le ultime prestazioni è tornato ad essere uno dei punti di riferimento, dentro e fuori dal campo, del Napoli.

RAIOLA SPINGE – Ma il coub di De Laurentiis non è da solo. Per Izzo c’è sempre un discorso aperto con l’Inter. Raiola, il procuratore del giocatore, ne ha parlato con Marotta. Il numero 5 del Torino con la difesa a tre di Conte sarebbe l’ideale. Lo stesso Raiola, nell’ambito di questa operazione, porterebbe Andrea Pinamonti, al Genoa ma di proprietà interista, al Toro. E il giovane attaccante non dispiacerebbe a Longo.