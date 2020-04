Il Napoli prepara l’assalto a Vertonghen: è sfida con l’Inter – CdS

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, anche il Napoli avrebbe messo nel mirino Jan Vertonghen, centrale belga del Tottenham in scadenza di contratto. L’Inter ha messo gli occhi da tempo sul difensore, ma adesso c’è una concorrente in più

CONCORRENZA – Non solo l’Inter, su Jan Vertonghen, ma le sirene dalla penisola italiana si fanno sempre più insistenti. Milano? No, Napoli. Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti “quando a gennaio ci si è ritrovati nelle difficoltà di un momento – fuori Koulibaly e anche Manolas – e Di Lorenzo si è dovuto inventare centrale, Giuntoli guardò in Inghilterra, provando a capire se eventualmente fosse possibile anticipare l’addio di Vertonghen dal Tottenham: scelta decisa, anche mirata, per le capacità del belga di essere pure un esterno di sinistra, ma irrealizzabile. Però adesso, anzi al termine della stagione, Vertonghen sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione, non in linea con la filosofia del Napoli, ma applicabile: i trentatré anni che compirà ad aprile certo non agevolano, ma rappresentano un freno relativo“.

DNA – L’altro freno, aggiungeremmo, riguarda la concorrenza dell’Inter, che vede nel belga un’ottima chioccia per far crescere Alessandro Bastoni. E poi Antonio Conte ha espresso la volontà di fornire una robusta corazza britannica alla sua squadra. Il tecnico salentino, nella sua esperienza a Milano, ha attinto a piene mani dalla Premier League, finora, e non intende lasciarsi distrarre dalla concorrenza.

