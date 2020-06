Il Milan ci prova per Sarr: Inter in...

Il Milan ci prova per Sarr: Inter in vantaggio, ma rischio asta – TS

“Tuttosport” riporta che il Milan ha manifestato il suo interesse per Sarr, difensore in scadenza di contratto su cui l’Inter è in vantaggio.

INSERIMENTO ROSSONERO – Il Milan si inserisce nella corsa per Malang Sarr, difensore mancino classe 1999 in scadenza di contratto col Nizza. L’interessamento dei rossoneri è emerso nelle ultime ore e rischia di dare vita a un’asta tutta meneghina. Su Sarr infatti è forte l’Inter, che si è già portata avanti parecchio con gli agenti del giocatore proponendo un contratto di quattro anni. Il difensore fa parte dei profili graditi a Conte. Ma prima di affondare dovrà esserci l’uscita di Godin.

RISCHIO ASTA – Ora però c’è un concorrente in più. Il Milan si è messo sulle sue tracce in quanto lo considera un interessante jolly. Alternativa a Romagnoli o terzino sinistro. Caratteristiche che piacciono e valgono un tentativo. I rossoneri però sono ancora dietro rispetto all’Inter e questa entrata in scena potrebbe aprire un’asta al rialzo, con giocatore e procuratori pronti a spillare ogni euro ai club. L’offerta dell’Inter è già sul tavolo, anche se non c’è nessuna firma ancora. Il Milan si sarà mosso in tempo?