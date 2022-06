Il Manchester United guarda in casa Inter: piacciono de Vrij e non solo – TS

Il Manchester United guarda in casa Inter per rinforzare la squadra: secondo Tuttosport, nel mirino del club inglese sarebbe finito Stefan de Vrij. Ma non è il solo

INTERESSE – Il Manchester United guarda in casa Inter per rinforzare la squadra. Secondo Tuttosport il club inglese avrebbe messo gli occhi su Stefan De Vrij: il difensore dell’Inter è considerato uno dei possibili “sacrificati” sul mercato dai nerazzurri visti i paletti imposti da Suning. Ma l’olandese non è il solo seguito da vicino dai “Red Devils”: piace anche Denzel Dumfries su cui però c’è anche il Chelsea, con i blues che vorrebbero inserirlo nell’affare Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna